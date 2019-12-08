ROCKDALE — Services for William Jacob Cargill Jr., 75, of Ponca City, Okla., and formerly of Thorndale will be 2 p.m. Tuesday at Shilloh Baptist Church in Thorndale.
Burial will be in Davilla Cemetery.
Mr. Cargill died Thursday, Dec. 5, in Ponca City.
He was born April 4, 1944, in Davilla to William Jacob Sr. and Ora Blanche Harp Cargill. He was a truck driver.
He was preceded in death by his wife, Vickie Marie Craven Cargill; and a daughter, Becky Lynn Cargill.
Survivors include three sons, Clayton Cargill and Michael Cargill, both of Thorndale, and William Cargill of Tulia; a daughter, Nikki Gillespie of Ponca City; two brothers, Jimmy Cargill of Thorndale and Jerry Cargill of Davilla; and two sisters, Velma Cargill Zajicek and Melba Joy Summer.
Visitation will be 6-8 p.m. today at Philips & Luckey Funeral Home in Rockdale.