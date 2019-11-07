Saturday at Old Settlers Park in Round Rock
CLASS 4A
Boys
Salado — Logan Rickey
Girls
Gatesville — Tasha Thoms, Katrina Thoms, Grace Penrod, Payton Armstrong, Alyiah Villegas, Caitlin Chacon, Dzulija Krumina
Salado — Jaci McGregor, Anna Lesley, Samantha Vargas, Taylor Rich, Kate Neas, Avery Fossum, Ellie Mescher
CLASS 3A
Boys
Jarrell — John Bruce
Girls
Academy — Danielle Swegle
Cameron Yoe — Logan Pevehouse
Rockdale — Ivanna Luna
Rogers — Cruz Avilia, Savannah Tuerck, Marisa Llanas, Karley Powell, Ashlyn Talafuse, Day Vargas, Elizabeth Schiller
CLASS 2A
Boys
Holland — Bailey Campbell
Moody — Jacob Armida, Isaiah Segura
Girls
Granger — Destiny Sessions
Moody — Katelyn Hale, Kortni Chatham, Yamilet Rodriguez, Tayla Moore, Ellena Munoz, Colbi Goodwin, Hannah Partida,