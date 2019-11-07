Saturday at Old Settlers Park in Round Rock

CLASS 4A

Boys

Salado — Logan Rickey

Girls

Gatesville — Tasha Thoms, Katrina Thoms, Grace Penrod, Payton Armstrong, Alyiah Villegas, Caitlin Chacon, Dzulija Krumina

Salado — Jaci McGregor, Anna Lesley, Samantha Vargas, Taylor Rich, Kate Neas, Avery Fossum, Ellie Mescher

CLASS 3A

Boys

Jarrell — John Bruce

Girls

Academy — Danielle Swegle

Cameron Yoe — Logan Pevehouse

Rockdale — Ivanna Luna

Rogers — Cruz Avilia, Savannah Tuerck, Marisa Llanas, Karley Powell, Ashlyn Talafuse, Day Vargas, Elizabeth Schiller

CLASS 2A

Boys

Holland — Bailey Campbell

Moody — Jacob Armida, Isaiah Segura

Girls

Granger — Destiny Sessions

Moody — Katelyn Hale, Kortni Chatham, Yamilet Rodriguez, Tayla Moore, Ellena Munoz, Colbi Goodwin, Hannah Partida,