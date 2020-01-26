Aviles Nunez, Olivia Vianne 7-pound 3-ounce girl, was born Jan. 10 to Mr. and Mrs. Simon Aviles Lopez
Payne, Alicia Janae 6-pound 5-ounce girl, was born Jan. 12 to Mr. and Mrs. Darius Payne
Martinez, Milan Xavier 9-pound 3-ounce boy, was born Jan. 12 to Mr. and Mrs. Cristian Martinez
Davis III, Charles Larue 6-pound 11-ounce boy, was born Jan. 12 to Stephanie Jones and Charles Davis Jr.
Alaman, Ruby Alexander 4-pound 8-ounce boy, was born Jan. 12 to Courtney Castillo and Ruby Alaman
Hellums, Aaliyah Nykol 6-pound 14-ounce girl, was born Jan. 12 to Iris Deleon and Jo’van Hellums
Perez, Daniel Santiago 8-pound 9-ounce boy, was born Jan. 13 to Mr. and Mrs. Daniel Perez-Munoz
Alexander, Lo’Reign JoElla 6-pound 1-ounce girl, was born Jan. 13 to Utahna Garrett and Dion Alexander II
Chappell, Annie Kae 9-pound 7-ounce girl, was born Jan. 13 to Lindsey Morgan and Earl Chappell
Volz, Maddox Lee 7-pound 12-ounce boy, was born Jan. 13 to Brittany McGill and Danny Volz
Swain, Natalee Rose 5-pound 5-ounce girl, was born Jan. 13 to Callie Kelly and Nicholas Swain
Harvey, OakLynn Rayne 8-pound 2-ounce girl, was born Jan. 14 to Brittney Hebert and Logan Harvey
Mack, Noah Shadae Dwayne 7-pound 4-ounce boy, was born Jan. 14 to Deja Roberts and Michael Mack Jr.
Nelson, Clara Ann 6-pound 13-ounce girl, was born Jan. 14 to Mr. and Mrs. Joshua Nelson
Dixon, Jaccobe Nazar 8-pound 1-ounce boy, was born Jan. 14 to Cherisse Timm
Lara, Mavrik Kalix 3-pound boy, was born Jan. 15 to Mercedes Willett and Nicholas Lara
Betik, Mildred Maeve 7-pound 13-ounce girl, was born Jan. 15 to Mr. and Mrs. John Betik
DeLeon, Elia Elena 7-pound 15-ounce girl, was born Jan. 15 to Mr. and Mrs. Juan Deleon
Bruleson, Arale Anais-Nicole 7-pound 1-ounce girl, was born Jan. 15 to Terri Burleson
Feggestad, Kennedy Marie 7-pound 3-ounce girl, was born Jan. 16 to Mr. and Mrs. Matthew Feggestad
Maldonado, Matzayani Areli 7-pound 12-ounce girl, was born Jan. 16 to Mr. and Mrs. Juan Maldonado
Ramirez, Samaira Yessenia 7-pound 1-ounce girl, was born Jan. 16 to Mr. and Mrs. Luis Ramirez
Sanjuan, Xavier Emiliano 7-pound 10-ounce boy, was born Jan. 16 to Mr. and Mrs. Bernardino Garcia
Montoya, Aaron Josiah 7-pound 5-ounce boy, was born Jan. 16 to Cristal Ramirez and Hugo Montoya
Amaya, Lakelyn Michael 8-pound 6-ounce boy, was born Jan. 17 to Mr. and Mrs. Gustavo Amaya
Partida Jr., Jose Miguel 7-pound 10-ounce boy, was born Jan. 17 to Stacy Groom and Jose Partida
Atkinson, Ayden Eli 5-pound 7-ounce boy, was born Jan. 18 to Mr. and Mrs. Alvin Atkinson Jr.