Criminal dispositions
Chrischana Crowell, Killeen, theft of property greater than or equal to $100-$750
Mary A. Cummings, Killeen, theft of property greater than or equal to $100-$750
Carvon Lonzel Davis, Killeen, theft of property greater than or equal to $750-$2,500
David Latroy Goff, Killeen, making a terroristic threat against a family or a household member
Douglas E. Stickler, Bryan, speeding
Salvador Rodriguez Jr., Killeen, driving with license invalid with a previous conviction
Lojuan Wilson, Killeen, displaying fictitious motor vehicle tags
Divorces
Zachary Hilliard Highberger vs. Amber Galati Highberger
Vladimir Jeune vs. Wyhela Faye Jeune
Alphonso Edward Dudley Jr. vs. Asia Ameia Shakir -Dudley
Seth Harrison Perkins vs. Lizette Marie Perkins
Haley Michelle Van Every vs. Evan Rue Van Every II
Erica Rene Melendez vs. Adam Melendez
Aron P. Alexander vs. Amber M. Alexander
Justin Taylor Hodges vs. Robert Monroe Hodges
Martin Eldor Ramming vs. Jami Carandang
Jamie Juarez vs. Marcus Anthony Juarez
Andrew Arellano Allison vs. Jessica Lorraine Allison
Dante Porter vs. Keona Dumas
Henry Rathbone vs. Carrie Rathbone
Grace Marie Wasson vs. Jessie E. Wasson
Demetria Darena Dunn vs. Marques John Grant
Nicholas Raymond Murphy vs. Sierra Riley Murphy
Zaid Abdullah vs. Aldoori Nabaa
Erika M. Leslie vs. David B. Leslie
Candice Lenora Smith vs. Jacob Lee Gregson
Princess Rochelle Dewana Enriquez vs. Channing Chappell Bell
Marshall Brown vs. Sara Yvonne Brown
Cassie Elizabeth-Ann Stogner vs. Bamidele Adebayo
Dhelia Yanique Baker vs. Richard Joseph Baker
Emily A. Mefford vs. Billie L. Mefford
Edward Buchanan vs. Crystal Buchanan
Marriages
Am’bria Trav’yiana Ballard and Savannah Claire Beebe
Donald Ray Sims II and Sharita Simone Dean
Samuel Michael Stevens and Zoe Brynn Schneider
Marley Rae Magana and Ajay Hollund Butteling
Aterrion Dandre Flowers and Kristen Lynn Edwards-Stevens
Skylark James Schlicher and Allyssia Skye Foye
Jessica Ann Boyd and Aaron Dale Littlecreek
Gretta Elizabeth Smith and Christian Beltran
Sara Elizabeth Wood and Nathan Christopher Hunyady
Gaxiola Cesar Castro and Jocelyn Medina
Nicholas Niquay Hill-Baker and Sabrina Eshe Avila
Bobby Lee Glover and Christy Jean Harris
Roger Wayne Watkins Jr. and Margaret Jean Granados
Lawanda Larese Hobbs and Emory Lamont Gadson Jr.
Kentrell Ijnek Goodwin and Alyson Paige Holsey
Jaide Elise Lydick and Justin Owen Ellis
Khalil Devante Hall and Natasja Khiree Hopson
Bethany Grace Pecoraro and Christopher Michael Smith Jr.
Jezer Igal Gonzalez and Janette Lilliana Sanchez
Nichole Lynn Melde and Colten Wayne Steele Edwards
Aracely Lopez and Corey Britton Sklenar
Shondraeus Deshawn Knight and Natasha Lydell Hemphill
Justin Michael Snow and Mason Edward Barrington
Taylor John Landers and Rochelle Lynn Miller
Shanna Ruth Schiller and William Andrew Maulding
Xavier Dontay Wilson and Carisha Latoya Hunter
Edgar Jose Duran Silva and Shalom Malaya Menguita Feranil
James Winston Williams and Caleb Andrew Jensen
Terrance Edwin Magee and Jill Alicia Davis
Taylor Ramsey Bryant and Genevieve Jean Stout
J.C. Holland Sr. and Linda Marel Rockymore
Eden Chelsea Bates and Aburam William Ntim
Amanda Christine Maldonado and Jeremy Lewis Adams
Christian Mykal Estep and Rylee Michelle Russell
Enrique A. Munoz and Osvaldo Samuel Sanchez
Neikiel Te’sean Glover and Mercedes Nicole Riffell
Kasandra Rivas and Izaiah Evertt Coleman-Woods
Corey Lashaun Washington and Tasha Marie Dimry
Jewelle Nicole Garland-Hale and Jacob Augustus Frett III
Jose Manuel Luna-Ortega Jr. and Tricia Lynn Cortez
Ashley Chante Taylor and Shaqualle Elroy Paddy
Randall Owen Curtis and Grace Kay Deorsam
Matthew Ross Bond and Wendy G. Rangel Lombardo
Alexander Gavin De Leon and Caitlin Nicole Moreno
Jessica Carolyn Stewart and Tyler Joe Neal
Carolyn Ann Tyler and Jacobi Deshawn Thomas
Shannon Marie DeSanto and Jeremiah David Grassel
Talum Everline Clay and Mario Edwin Lewis
Taylor Allen Blaser and Paula Dee Norman
Richard Alvin White and Courtney Rose Satcher
Robert Andrew White and Christina Aurora Morin
Michaela Ann Marziale and Joshua Christopher Magenheim
Rachel Michelle Knupp and Brandon Tyler Caron
Michael Gilbert Freitas and Ciera Bailey Burnette
Shaniqua Anjonea Ross and Kevin Anthony Roberson
Elijah January Freeman and Lakesha Marie Turner
Peter Malcolm Reid II and Sandra Leticia Celis -Reid
James Ivan McKnight and Carla Evette Sims
Kyle Anthony Cash and Jordan Elizabeth Ramey
Lyanis Marie Lopez Rivera and Brad Lee Sanderlin Brice
Timothy Scott Hamilton and Nicole Louise Dellavalle
Nicholas Robert Adam and Megan Faith Murski
Luis Jose Vazquez Alvarez and Joyce Marie Perez Ramos
Nathanial Jacob Aranda and Josie Paige Denton
Chance Ethan Wegner and Reese Alaine Davis
Riad Michael Mansour and Katelyn Diane McMahon
Christopher Cody Chandler and Elizabeth Rosemarie Erickson
Blake Anthony Braswell and Presley Alyssandria Black
Michelle Renee Kline and Robert Virgil Armstrong
Jason John Matovich and Maria Fernanda Pas Fernandez
Hannah Eve Wickham and David Robert Massey Jr.
Haley Allyson Chapman and Levi Morgan Mills
Caleb Gonzales and Brittany Damon
Anthony Lamont Williams and Amanda Kay Thomas
Robert Michael Wilson and Karin Wagoner
Joshua Lockworth Rodriguez and Allison Frances Warren
Autumn Veronica Coulter and Jonathan Noel Idrogo
Christopher Logan Perez and Caley Alyssa Parsons
James Deen Kamphaus and Amanda Kate Sanchez
Christian Michael Frazier and Katarina Elizabeth Bray
Kyle Austin Craig and Sierra Marie Gump
Jason Michael Smith and Kristy Lee France