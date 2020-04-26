Criminal dispositions

Chrischana Crowell, Killeen, theft of property greater than or equal to $100-$750

Mary A. Cummings, Killeen, theft of property greater than or equal to $100-$750

Carvon Lonzel Davis, Killeen, theft of property greater than or equal to $750-$2,500

David Latroy Goff, Killeen, making a terroristic threat against a family or a household member

Douglas E. Stickler, Bryan, speeding

Salvador Rodriguez Jr., Killeen, driving with license invalid with a previous conviction

Lojuan Wilson, Killeen, displaying fictitious motor vehicle tags

Divorces

Zachary Hilliard Highberger vs. Amber Galati Highberger

Vladimir Jeune vs. Wyhela Faye Jeune

Alphonso Edward Dudley Jr. vs. Asia Ameia Shakir -Dudley

Seth Harrison Perkins vs. Lizette Marie Perkins

Haley Michelle Van Every vs. Evan Rue Van Every II

Erica Rene Melendez vs. Adam Melendez

Aron P. Alexander vs. Amber M. Alexander

Justin Taylor Hodges vs. Robert Monroe Hodges

Martin Eldor Ramming vs. Jami Carandang

Jamie Juarez vs. Marcus Anthony Juarez

Andrew Arellano Allison vs. Jessica Lorraine Allison

Dante Porter vs. Keona Dumas

Henry Rathbone vs. Carrie Rathbone

Grace Marie Wasson vs. Jessie E. Wasson

Demetria Darena Dunn vs. Marques John Grant

Nicholas Raymond Murphy vs. Sierra Riley Murphy

Zaid Abdullah vs. Aldoori Nabaa

Erika M. Leslie vs. David B. Leslie

Candice Lenora Smith vs. Jacob Lee Gregson

Princess Rochelle Dewana Enriquez vs. Channing Chappell Bell

Marshall Brown vs. Sara Yvonne Brown

Cassie Elizabeth-Ann Stogner vs. Bamidele Adebayo

Dhelia Yanique Baker vs. Richard Joseph Baker

Emily A. Mefford vs. Billie L. Mefford

Edward Buchanan vs. Crystal Buchanan

Marriages

Am’bria Trav’yiana Ballard and Savannah Claire Beebe

Donald Ray Sims II and Sharita Simone Dean

Samuel Michael Stevens and Zoe Brynn Schneider

Marley Rae Magana and Ajay Hollund Butteling

Aterrion Dandre Flowers and Kristen Lynn Edwards-Stevens

Skylark James Schlicher and Allyssia Skye Foye

Jessica Ann Boyd and Aaron Dale Littlecreek

Gretta Elizabeth Smith and Christian Beltran

Sara Elizabeth Wood and Nathan Christopher Hunyady

Gaxiola Cesar Castro and Jocelyn Medina

Nicholas Niquay Hill-Baker and Sabrina Eshe Avila

Bobby Lee Glover and Christy Jean Harris

Roger Wayne Watkins Jr. and Margaret Jean Granados

Lawanda Larese Hobbs and Emory Lamont Gadson Jr.

Kentrell Ijnek Goodwin and Alyson Paige Holsey

Jaide Elise Lydick and Justin Owen Ellis

Khalil Devante Hall and Natasja Khiree Hopson

Bethany Grace Pecoraro and Christopher Michael Smith Jr.

Jezer Igal Gonzalez and Janette Lilliana Sanchez

Nichole Lynn Melde and Colten Wayne Steele Edwards

Aracely Lopez and Corey Britton Sklenar

Shondraeus Deshawn Knight and Natasha Lydell Hemphill

Justin Michael Snow and Mason Edward Barrington

Taylor John Landers and Rochelle Lynn Miller

Shanna Ruth Schiller and William Andrew Maulding

Xavier Dontay Wilson and Carisha Latoya Hunter

Edgar Jose Duran Silva and Shalom Malaya Menguita Feranil

James Winston Williams and Caleb Andrew Jensen

Terrance Edwin Magee and Jill Alicia Davis

Taylor Ramsey Bryant and Genevieve Jean Stout

J.C. Holland Sr. and Linda Marel Rockymore

Eden Chelsea Bates and Aburam William Ntim

Amanda Christine Maldonado and Jeremy Lewis Adams

Christian Mykal Estep and Rylee Michelle Russell

Enrique A. Munoz and Osvaldo Samuel Sanchez

Neikiel Te’sean Glover and Mercedes Nicole Riffell

Kasandra Rivas and Izaiah Evertt Coleman-Woods

Corey Lashaun Washington and Tasha Marie Dimry

Jewelle Nicole Garland-Hale and Jacob Augustus Frett III

Jose Manuel Luna-Ortega Jr. and Tricia Lynn Cortez

Ashley Chante Taylor and Shaqualle Elroy Paddy

Randall Owen Curtis and Grace Kay Deorsam

Matthew Ross Bond and Wendy G. Rangel Lombardo

Alexander Gavin De Leon and Caitlin Nicole Moreno

Jessica Carolyn Stewart and Tyler Joe Neal

Carolyn Ann Tyler and Jacobi Deshawn Thomas

Shannon Marie DeSanto and Jeremiah David Grassel

Talum Everline Clay and Mario Edwin Lewis

Taylor Allen Blaser and Paula Dee Norman

Richard Alvin White and Courtney Rose Satcher

Robert Andrew White and Christina Aurora Morin

Michaela Ann Marziale and Joshua Christopher Magenheim

Rachel Michelle Knupp and Brandon Tyler Caron

Michael Gilbert Freitas and Ciera Bailey Burnette

Shaniqua Anjonea Ross and Kevin Anthony Roberson

Elijah January Freeman and Lakesha Marie Turner

Peter Malcolm Reid II and Sandra Leticia Celis -Reid

James Ivan McKnight and Carla Evette Sims

Kyle Anthony Cash and Jordan Elizabeth Ramey

Lyanis Marie Lopez Rivera and Brad Lee Sanderlin Brice

Timothy Scott Hamilton and Nicole Louise Dellavalle

Nicholas Robert Adam and Megan Faith Murski

Luis Jose Vazquez Alvarez and Joyce Marie Perez Ramos

Nathanial Jacob Aranda and Josie Paige Denton

Chance Ethan Wegner and Reese Alaine Davis

Riad Michael Mansour and Katelyn Diane McMahon

Christopher Cody Chandler and Elizabeth Rosemarie Erickson

Blake Anthony Braswell and Presley Alyssandria Black

Michelle Renee Kline and Robert Virgil Armstrong

Jason John Matovich and Maria Fernanda Pas Fernandez

Hannah Eve Wickham and David Robert Massey Jr.

Haley Allyson Chapman and Levi Morgan Mills

Caleb Gonzales and Brittany Damon

Anthony Lamont Williams and Amanda Kay Thomas

Robert Michael Wilson and Karin Wagoner

Joshua Lockworth Rodriguez and Allison Frances Warren

Autumn Veronica Coulter and Jonathan Noel Idrogo

Christopher Logan Perez and Caley Alyssa Parsons

James Deen Kamphaus and Amanda Kate Sanchez

Christian Michael Frazier and Katarina Elizabeth Bray

Kyle Austin Craig and Sierra Marie Gump

Jason Michael Smith and Kristy Lee France