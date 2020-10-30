CAMERON — Services for Luke Jacob Olivarri, infant son of Elena Celeste Martinez and Jacob Wayne Olivarri of Cameron, will be 2 p.m. Monday at Marek-Burns-Laywell Funeral Home in Cameron.
Burial will be in Hernandez Cemetery.
Luke was born and died Thursday, Oct. 29, at a Temple hospital.
Survivors include his parents, both of Cameron; three sisters, Mason Olivarri, Alexa Martinez and Londyn Olivarri, all of Cameron; his grandparents, Roy and Gloria Martinez, Guillermo Olivarri Jr. and Mary Ann Olivarri; and his great-grandparents, Alice Rangel, Guillermo Olivarri Sr. and Edina Montez.